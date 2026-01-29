İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Nəriman Abdullayev: "Rusiyalı boksçu rəqabəti artırmaq üçün Azərbaycan çempionatında çıxış etdi"

    • 29 yanvar, 2026
    • 17:50
    Nəriman Abdullayev: Rusiyalı boksçu rəqabəti artırmaq üçün Azərbaycan çempionatında çıxış etdi

    Rusiyalı boksçu Batraz Mildzoxov Azərbaycan çempionatına rəqabəti artırmaq məqsədi ilə qatılıb.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın kişi boksçulardan ibarət millisinin böyük məşqçisi Nəriman Abdullayev deyib.

    O, başa çatan yarışın qalibi olan Mildzoxovla bağlı danışıb:

    "Adıçəkilən idmançı Bakıda təlim-məşq toplanışına qatılmışdı. Biz də yarışın daha maraqlı və rəqabətli keçməsi üçün onun da iştirak etməsini uyğun hesab etdik".

    Təcrübəli mütəxəssis yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib:

    "Aşağı çəkilərdə yüksək rəqabətə şahidlik etdik. Budəfəki ölkə çempionatının əvvəlkilərdən daha yüksək səviyyədə keçdiyini deyə bilərəm. Baxmayaraq ki, yığmanın əsas heyət üzvlərindən dördü - Məhəmməd Abdullayev, Alfonso Dominqes, Səidcəmşid Cəfərov və Sübhan Mamedov yarışda iştirak etmirdilər. Onlar dünya çempionatına hazırlaşırlar".

    Qeyd edək ki, Boks Mərkəzində təşkil olunan Azərbaycan çempionatında kişilərin mübarizəsinə dünən yekun vurulub.

