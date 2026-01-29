İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Azərbaycan və Monteneqro arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 29 yanvar, 2026
    • 18:15
    Azərbaycan və Monteneqro arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Monteneqronun Baş nazirinin müavini - xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç və Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Kamil Xasiyev əməkdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Monteneqro XİN-in "X" hesabında məlumat verilib.

    "Görüş zamanı Monteneqro və Azərbaycan arasında möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin olduğu, həmçinin ölkələrin qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə sadiqliyi təsdiqlənib. Siyasi dialoqun davam etdirilməsinin və həyata keçirilən yüksək səviyyəli səfərlərin əhəmiyyəti vurğulanıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Tərəflər, həmçinin Monteneqronun Avropaya inteqrasiyası prosesini və ölkənin viza siyasətinin Aİ qanunvericiliyinə (acquis communautaire) uyğunlaşdırılması məsələlərini müzakirə ediblər.

    Azərbaycan Montenedqro XİN
    Азербайджан и Черногория обсудили развитие сотрудничества
    Azerbaijan, Montenegro discuss development of cooperation

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti