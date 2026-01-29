Азербайджан и Черногория обсудили развитие сотрудничества

Вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович и посол Азербайджана в Черногории Кямиль Хасиев обсудили развитие сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Черногории в соцсети Х.

"В ходе встречи было подтверждено наличие прочных, дружественных и партнерских отношений между Черногорией и Азербайджаном, а также приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Была подчеркнута важность продолжения политического диалога и предстоящих визитов на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили процесс евроинтеграции Черногории и вопросы приведения визовой политики страны в соответствие с правом ЕС (acquis communautaire).