Азербайджан и Черногория обсудили развитие сотрудничества
Внешняя политика
- 29 января, 2026
- 17:12
Вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович и посол Азербайджана в Черногории Кямиль Хасиев обсудили развитие сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Черногории в соцсети Х.
"В ходе встречи было подтверждено наличие прочных, дружественных и партнерских отношений между Черногорией и Азербайджаном, а также приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Была подчеркнута важность продолжения политического диалога и предстоящих визитов на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили процесс евроинтеграции Черногории и вопросы приведения визовой политики страны в соответствие с правом ЕС (acquis communautaire).
