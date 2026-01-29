Danimarka kralı fevralda Qrenlandiyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 17:57
Danimarka kralı X Frederik fevralın 18-dən 20-dək Qrenlandiyaya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə kral Danimarkanın "TV2" telekanalına bildirib.
O, adaya səfər etməyi səbirsizliklə gözlədiyini qeyd edib, "çünki qrenlandiyalıların ABŞ ilə bağlı vəziyyətdən narahat olduqlarını hiss edir".
"Qrenlandiyalıların əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq lazımdır", - kral əlavə edib.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04