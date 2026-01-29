İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Danimarka kralı fevralda Qrenlandiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 17:57
    Danimarka kralı fevralda Qrenlandiyaya səfər edəcək

    Danimarka kralı X Frederik fevralın 18-dən 20-dək Qrenlandiyaya səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə kral Danimarkanın "TV2" telekanalına bildirib.

    O, adaya səfər etməyi səbirsizliklə gözlədiyini qeyd edib, "çünki qrenlandiyalıların ABŞ ilə bağlı vəziyyətdən narahat olduqlarını hiss edir".

    "Qrenlandiyalıların əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq lazımdır", - kral əlavə edib.

    Danimarka Qrenlandiya kral
    Король Дании в феврале посетит Гренландию
    Denmark's King Frederik to visit Greenland in February

