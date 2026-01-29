Король Дании в феврале посетит Гренландию

Король Дании Фредерик Х посетит Гренландию с 18 по 20 февраля.

Как передает Report, об этом король сообщил датскому телеканалу TV2.

Он отметил, что с нетерпением ждет поездки на остров, "поскольку чувствует, что гренландцы обеспокоены ситуацией с США".

"Необходимо поднять моральный дух гренландцев", - уточнил король.