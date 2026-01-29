Король Дании в феврале посетит Гренландию
Другие страны
- 29 января, 2026
- 17:52
Король Дании Фредерик Х посетит Гренландию с 18 по 20 февраля.
Как передает Report, об этом король сообщил датскому телеканалу TV2.
Он отметил, что с нетерпением ждет поездки на остров, "поскольку чувствует, что гренландцы обеспокоены ситуацией с США".
"Необходимо поднять моральный дух гренландцев", - уточнил король.
Последние новости
18:11
В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатовБизнес
17:55
На двух линиях бакинского метро зафиксированы задержки до 20 минут – ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
17:54
ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандаломДругие страны
17:53
Фото
Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-TИнфраструктура
17:52
Король Дании в феврале посетит ГренландиюДругие страны
17:51
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 13%Финансы
17:47
Сибига вновь заявил о готовности Зеленского встретиться c ПутинымДругие страны
17:44
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%Финансы
17:33