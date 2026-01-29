Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Король Дании в феврале посетит Гренландию

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 17:52
    Король Дании в феврале посетит Гренландию

    Король Дании Фредерик Х посетит Гренландию с 18 по 20 февраля.

    Как передает Report, об этом король сообщил датскому телеканалу TV2.

    Он отметил, что с нетерпением ждет поездки на остров, "поскольку чувствует, что гренландцы обеспокоены ситуацией с США".

    "Необходимо поднять моральный дух гренландцев", - уточнил король.

    Danimarka kralı fevralda Qrenlandiyaya səfər edəcək
    Лента новостей