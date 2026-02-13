Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 09:16
    В Казахстане в этом году запустят новые проекты на $3,5 млрд

    В 2026 году в Казахстане будут запущены около 200 новых проектов в сфере промышленности на сумму $3,5 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Минпромстрой страны.

    Среди проектов - производство минеральных удобрений, ферросилиция и кузнечно-бандажный комплекс, грузовых автомобилей и дорожно-строительной техники и т.д.

    Сообщается, что реализация проектов позволят открыть около 19,4 тыс. постоянных рабочих мест.

    "При выходе на полную мощность всех проектов их объемы производства составят около 2,3 трлн тенге, в том числе планируется на экспорт продукции на 0,5 трлн тенге, импортозамещение – 1,5 трлн тенге", - сообщило министерство.

    В 2026 году будет сформирована нормативная база по цифровизации в промсекторе, а с 2027 года обязательным стандартом для промышленных предприятий будут цифровые двойники.

    "Это означает, что ключевые производственные процессы переходят в управляемый цифровой контур", - пояснили в ведомстве.

    Следующим этапом будет внедрение Big Data и ИИ в геологоразведку.ть ИИ-решения с Единой платформой недропользования, подчеркнули в министерстве.

