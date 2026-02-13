Парламентская делегация Азербайджана встретилась со спикером Сената Мексики
Милли Меджлис
- 13 февраля, 2026
- 09:00
Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана встретилась с председателем Сената (верхняя палата парламента) Мексики Лаурой Итсель Кастильо.
Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское посольство в Мехико.
Согласно информации, во встрече приняли участие председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов, председатель Азербайджано-мексиканской межпарламентской рабочей группы Жаля Алиева и член этой группы Севиндж Фаталиева.
В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления межпарламентских связей и развития инициатив, представляющих взаимный интерес, была подчеркнута обоюдная воля к углублению сотрудничества в законодательной сфере.
