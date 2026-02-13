İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Milli Məclisin bir qrup deputatı Meksika Senatının sədri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    • 13 fevral, 2026
    • 08:55
    Milli Məclisin bir qrup deputatı Meksika Senatının sədri ilə görüşüb

    Milli Məclisin bir qrup deputatı Meksika Senatının (parlamentin yuxarı palatası - red.) sədri Laura İtsel Kastilyo ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşdə Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov, Azərbaycan-Meksika Parlamentlərarası İşçi Qrupunun sədri Jalə Əliyeva və həmin qrupun üzvü Sevinc Fətəliyeva iştirak edib.

    Qeyd olunub ki, Görüş zamanı parlamentlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran təşəbbüslərin inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə edilib, qanunvericilik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə dair qarşılıqlı iradə vurğulanıb.

    Meksika senat Parlament
    Foto
    Парламентская делегация Азербайджана встретилась со спикером Сената Мексики

