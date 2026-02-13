Нефть подешевела на ослаблении напряженности отношений США с Ираном и Венесуэлой
Энергетика
- 13 февраля, 2026
- 09:29
Цены на нефть в пятницу утром незначительно снизились из-за ослабления конфликтов США с такими крупными поставщиками сырья, как Иран и Венесуэла.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,07% относительно предыдущего закрытия, до $67,47 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до $62,77.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца, подчеркнув при этом необходимость скорейшего урегулирования.
