МЧС приостановило деятельность мебельного цеха из-за нарушений пожарной безопасности
Происшествия
- 13 февраля, 2026
- 09:37
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило деятельность мебельного цеха, расположенного в Хатаинском районе Баку.
Об этом Report сообщили в министерстве.
По результатам проверки в цехе выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, в связи с чем принято решение о приостановлении его деятельности.
