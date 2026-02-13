МЧС приостановило деятельность мебельного цеха из-за нарушений пожарной безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило деятельность мебельного цеха, расположенного в Хатаинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По результатам проверки в цехе выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, в связи с чем принято решение о приостановлении его деятельности.