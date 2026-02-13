NYT: США перенаправят авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток

Американский авианосец Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли будут передислоцированы из Карибского моря на Ближний Восток.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, экипаж корабля уведомили о том, что в Персидском заливе он присоединится к ударной группе, возглавляемой авианосцем Abraham Lincoln.

Издание напоминает, что Gerald R. Ford покинул порт Норфолк (штат Вирджиния) в июне прошлого года и в октябре был перенаправлен в Карибское море. Авианосец был задействован в атаке на Каракас 3 января, его развертывание уже продлевалось однажды.

Экипаж рассчитывал вернуться на базу в начале марта, но ввиду передислокации моряки, вероятно, не попадут домой до конца апреля или начала мая, отмечает газета. Это помешает провести в срок необходимое техническое обслуживание корабля, добавляет NYT.