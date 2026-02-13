Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2026)

    Финансы
    • 13 февраля, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 2,0167 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,1%, до 2,2015 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0167

    100 российских рублей

    2,2015

    1 австралийский доллар

    1,2040

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1178

    1 чешская крона

    0,0832

    1 китайский юань

    0,2461

    1 датская крона

    0,2700

    1 грузинский лари

    0,6340

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,3140

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1903

    1 швейцарский франк

    2,2076

    1 израильский шекель

    0,5537

    1 канадский доллар

    1,2483

    1 кувейтский динар

    5,5426

    100 казахстанских тенге

    0,3438

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5320

    1 молдавский лей

    0,1014

    1 норвежская крона

    0,1782

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6073

    1 польский злотый

    0,4785

    1 румынский лей

    0,3961

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3456

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3458

    1 Турецкая лира

    0,0389

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,1092

    1 Новозеландский доллар

    1,0255

    Золото

    8461,7840

    Серебро

    131,0213

    Платина

    3466,5890

    Палладий

    2840,0880
    курсы валют ЦБА Доллар США
