Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2026)
- 13 февраля, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,01%, до 2,0167 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,1%, до 2,2015 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0167
|
100 российских рублей
|
2,2015
|
1 австралийский доллар
|
1,2040
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1178
|
1 чешская крона
|
0,0832
|
1 китайский юань
|
0,2461
|
1 датская крона
|
0,2700
|
1 грузинский лари
|
0,6340
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,3140
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1903
|
1 швейцарский франк
|
2,2076
|
1 израильский шекель
|
0,5537
|
1 канадский доллар
|
1,2483
|
1 кувейтский динар
|
5,5426
|
100 казахстанских тенге
|
0,3438
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5320
|
1 молдавский лей
|
0,1014
|
1 норвежская крона
|
0,1782
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,6073
|
1 польский злотый
|
0,4785
|
1 румынский лей
|
0,3961
|
1 сербский динар
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,3456
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3458
|
1 Турецкая лира
|
0,0389
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,1092
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0255
|
Золото
|
8461,7840
|
Серебро
|
131,0213
|
Платина
|
3466,5890
|
Палладий
|
2840,0880