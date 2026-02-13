Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.02.2026)
- 13 fevral, 2026
- 09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0167 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,2015 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0167
|
100 Rusiya rublu
|
2,2015
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2040
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1178
|
1 Çexiya kronu
|
0,0832
|
1 Çin yuanı
|
0,2461
|
1 Danimarka kronu
|
0,2700
|
1 Gürcü larisi
|
0,6340
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3140
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1903
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2076
|
1 İsrail şekeli
|
0,5537
|
1 Kanada dolları
|
1,2483
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5426
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3438
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5320
|
1 Moldova leyi
|
0,1014
|
1 Norveç kronu
|
0,1782
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6073
|
1 Polşa zlotası
|
0,4785
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3961
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0172
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3456
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3458
|
Türk lirəsi
|
0,0389
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0395
|
Yapon yeni
|
1,1092
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0255
|
Qızıl
|
8461,7840
|
Gümüş
|
131,0213
|
Platin
|
3466,5890
|
Palladium
|
2840,0880