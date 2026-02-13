İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.02.2026)

    Maliyyə
    • 13 fevral, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0167 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,2015 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0167

    100 Rusiya rublu

    2,2015

    1 Avstraliya dolları

    1,2040

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1178

    1 Çexiya kronu

    0,0832

    1 Çin yuanı

    0,2461

    1 Danimarka kronu

    0,2700

    1 Gürcü larisi

    0,6340

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3140

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1903

    1 İsveçrə frankı

    2,2076

    1 İsrail şekeli

    0,5537

    1 Kanada dolları

    1,2483

    1 Küveyt dinarı

    5,5426

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3438

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5320

    1 Moldova leyi

    0,1014

    1 Norveç kronu

    0,1782

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6073

    1 Polşa zlotası

    0,4785

    1 Rumıniya leyi

    0,3961

    1 Serbiya dinarı

    0,0172

    1 Sinqapur dolları

    1,3456

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3458

    Türk lirəsi

    0,0389

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,1092

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0255

    Qızıl

    8461,7840

    Gümüş

    131,0213

    Platin

    3466,5890

    Palladium

    2840,0880
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
