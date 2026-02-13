Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2026)

    Финансы
    • 13 февраля, 2026
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    67,47

    - 2,29

    6,62

    WTI (долл/барр)

    62,75

    - 2,27

    5,33

    Золото (долл/унция)

    5 003,00

    - 74,60

    661,90

    Индексы

    Dow-Jones

    49 451,98

    - 669,42

    1 388,69

    S&P 500

    6 832,76

    - 108,71

    - 12,74

    Nasdaq

    22 597,15

    - 469,32

    - 644,84

    Nikkei

    57 262,25

    - 579,27

    6 922,77

    Dax

    24 852,69

    - 3,46

    362,28

    FTSE 100

    10 402,44

    - 69,67

    471,06

    CAC 40 INDEX

    8 340,56

    27,32

    191,06

    Shanghai Composite

    4 134,01

    1,12

    165,17

    Bist 100

    14 180,48

    392,66

    2 918,96

    RTS

    1 128,73

    7,04

    14,60

    Валюта

    USD/EUR

    1,1863

    0,0002

    0,0118

    USD/GBP

    1,3612

    - 0,0009

    0,0139

    JPY/USD

    153,1600

    0,3900

    - 3,2900

    RUB/USD

    77,2197

    - 0,1042

    - 1,5303

    TRY/USD

    43,7394

    0,0981

    0,7832

    CNY/USD

    6,9064

    0,0035

    - 0,0826
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.02.2026)
