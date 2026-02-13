Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2026)
Финансы
- 13 февраля, 2026
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,47
|
- 2,29
|
6,62
|
WTI (долл/барр)
|
62,75
|
- 2,27
|
5,33
|
Золото (долл/унция)
|
5 003,00
|
- 74,60
|
661,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 451,98
|
- 669,42
|
1 388,69
|
S&P 500
|
6 832,76
|
- 108,71
|
- 12,74
|
Nasdaq
|
22 597,15
|
- 469,32
|
- 644,84
|
Nikkei
|
57 262,25
|
- 579,27
|
6 922,77
|
Dax
|
24 852,69
|
- 3,46
|
362,28
|
FTSE 100
|
10 402,44
|
- 69,67
|
471,06
|
CAC 40 INDEX
|
8 340,56
|
27,32
|
191,06
|
Shanghai Composite
|
4 134,01
|
1,12
|
165,17
|
Bist 100
|
14 180,48
|
392,66
|
2 918,96
|
RTS
|
1 128,73
|
7,04
|
14,60
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1863
|
0,0002
|
0,0118
|
USD/GBP
|
1,3612
|
- 0,0009
|
0,0139
|
JPY/USD
|
153,1600
|
0,3900
|
- 3,2900
|
RUB/USD
|
77,2197
|
- 0,1042
|
- 1,5303
|
TRY/USD
|
43,7394
|
0,0981
|
0,7832
|
CNY/USD
|
6,9064
|
0,0035
|
- 0,0826
Последние новости
09:57
Азербайджанская нефть подешевела до $70Энергетика
09:56
Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/сЭнергетика
09:54
Цены на золото и серебро выросли после заметного паденияФинансы
09:44
Жапаров: Следствие покажет масштабы группы инициаторов о досрочных выборах в КыргызстанеВ регионе
09:40
Goldenpay меняет организационно-правовую формуБизнес
09:37
Фото
Видео
МЧС приостановило деятельность мебельного цеха из-за нарушений пожарной безопасностиПроисшествия
09:29
Нефть подешевела на ослаблении напряженности отношений США с Ираном и ВенесуэлойЭнергетика
09:16
В Казахстане в этом году запустят новые проекты на $3,5 млрдВ регионе
09:16