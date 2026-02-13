İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.02.2026)

    Maliyyə
    • 13 fevral, 2026
    • 08:59
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,47

    - 2,29

    6,62

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,75

    - 2,27

    5,33

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 003,00

    - 74,60

    661,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 451,98

    - 669,42

    1 388,69

    S&P 500

    6 832,76

    - 108,71

    - 12,74

    Nasdaq

    22 597,15

    - 469,32

    - 644,84

    Nikkei

    57 262,25

    - 579,27

    6 922,77

    Dax

    24 852,69

    - 3,46

    362,28

    FTSE 100

    10 402,44

    - 69,67

    471,06

    CAC 40 INDEX

    8 340,56

    27,32

    191,06

    Shanghai Composite

    4 134,01

    1,12

    165,17

    Bist 100

    14 180,48

    392,66

    2 918,96

    RTS

    1 128,73

    7,04

    14,60

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1863

    0,0002

    0,0118

    USD/GBP

    1,3612

    - 0,0009

    0,0139

    JPY/USD

    153,1600

    0,3900

    - 3,2900

    RUB/USD

    77,2197

    - 0,1042

    - 1,5303

    TRY/USD

    43,7394

    0,0981

    0,7832

    CNY/USD

    6,9064

    0,0035

    - 0,0826
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2026)

    Son xəbərlər

    09:04

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:02

    NYT: ABŞ "Gerald R. Ford" aviadaşıyıcısını Yaxın Şərqə yönləndirəcək

    Digər ölkələr
    09:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.02.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.02.2026)

    Maliyyə
    08:55
    Foto

    Milli Məclisin bir qrup deputatı Meksika Senatının sədri ilə görüşüb

    Milli Məclis
    08:52

    Japarov Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərinin istefaya göndərilməsinin səbəbini açıqlayıb

    Region
    08:39

    Niderland "genişmiqyaslı münaqişə"yə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    08:24

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:09

    Şəkidə 10 gün əvvəl yıxılaraq xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti