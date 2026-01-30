İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir unsiya üçün 4 850 dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 22:17
    Qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir unsiya üçün 4 850 dollardan aşağı düşüb

    "Comex" birjasında 2026-cı ilin aprelində çatdırılacaq qızıl fyuçersinin dəyəri bir troya unsiyası üçün 4 850 dollardan aşağı enib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları təsdiq edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 21:42-də qiymətli metalın qiyməti 8,68 % azalaraq troya unsiyası üçün 4 890 təşkil edib. Saat 21:47-yə qədər qızılın qiyməti troya unsiyası üçün 4 888,6 dollara qədər enib (-8,71 %).

    Daha sonra qiymətli metalın qiyməti 4 850 dollardan aşağı düşüb.

    Qızıl ucuzlaşma “Comex” birjası
    Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 850 за унцию

