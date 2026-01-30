Qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir unsiya üçün 4 850 dollardan aşağı düşüb
- 30 yanvar, 2026
- 22:17
"Comex" birjasında 2026-cı ilin aprelində çatdırılacaq qızıl fyuçersinin dəyəri bir troya unsiyası üçün 4 850 dollardan aşağı enib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət platformasının məlumatları təsdiq edir.
Bakı vaxtı ilə saat 21:42-də qiymətli metalın qiyməti 8,68 % azalaraq troya unsiyası üçün 4 890 təşkil edib. Saat 21:47-yə qədər qızılın qiyməti troya unsiyası üçün 4 888,6 dollara qədər enib (-8,71 %).
Daha sonra qiymətli metalın qiyməti 4 850 dollardan aşağı düşüb.
