Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 850 за унцию
Финансы
- 30 января, 2026
- 21:59
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $4 850 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 21:42 по бакинскому времени, цена на драгметалл снижалась на 8,68% и составляла $4 890 за тройскую унцию. К 21:47 стоимость золота ускорила снижение до $4 888,6 за тройскую унцию (-8,71%).
Позднее цена на драгметалл упала ниже $4 850.
