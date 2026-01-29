Norveçli oyunçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib
Futbol
- 29 yanvar, 2026
- 18:21
Portuqaliyanın "Benfika" klubunun futbolçusu Andreas Şelderup azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Liqa mərhələsinin VIII turunda "Real" (Madrid, İspaniya) ilə keçirilən görüşdə (4:2) 2 qol vuraraq komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.
Qeyd edək ki, norveçli futbolçu səsvermədə Aleksis Makallister ("Liverpul"), Joao Pedro ("Çelsi") və Malik Tillmanı ("Bayer 04") qabaqlayıb.
