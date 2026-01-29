İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Norveçli oyunçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

    Futbol
    • 29 yanvar, 2026
    • 18:21
    Norveçli oyunçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

    Portuqaliyanın "Benfika" klubunun futbolçusu Andreas Şelderup azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Liqa mərhələsinin VIII turunda "Real" (Madrid, İspaniya) ilə keçirilən görüşdə (4:2) 2 qol vuraraq komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.

    Qeyd edək ki, norveçli futbolçu səsvermədə Aleksis Makallister ("Liverpul"), Joao Pedro ("Çelsi") və Malik Tillmanı ("Bayer 04") qabaqlayıb.

    Futbol Səsvermə Çempionlar Liqası Andreas Şelderup həftənin futbolçusu
    Полузащитник "Бенифки" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti