    Полузащитник "Бенифки" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 29 января, 2026
    • 18:34
    Полузащитник Бенифки признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    Полузащитник "Бенифки" Андреас Шельдеруп признан лучшим игроком VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, норвежец оформил дубль в матче с "Реалом" и помог команде выйти в 1/16 финала.

    Отметим, что Шельдеруп выиграл борьбу за при у полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера, форварда "Челси" Жоао Педро и полузащитника "Байера" Малика Тилльмана. Все забили по 2 мяча в своих матчах.

    ФК Лига чемпионов УЕФА лучший игрок недели
    Norveçli oyunçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib
