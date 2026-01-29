Полузащитник "Бенифки" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
- 29 января, 2026
- 18:34
Полузащитник "Бенифки" Андреас Шельдеруп признан лучшим игроком VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, норвежец оформил дубль в матче с "Реалом" и помог команде выйти в 1/16 финала.
Отметим, что Шельдеруп выиграл борьбу за при у полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера, форварда "Челси" Жоао Педро и полузащитника "Байера" Малика Тилльмана. Все забили по 2 мяча в своих матчах.
