Полузащитник "Бенифки" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Бенифки" Андреас Шельдеруп признан лучшим игроком VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, норвежец оформил дубль в матче с "Реалом" и помог команде выйти в 1/16 финала.

Отметим, что Шельдеруп выиграл борьбу за при у полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера, форварда "Челси" Жоао Педро и полузащитника "Байера" Малика Тилльмана. Все забили по 2 мяча в своих матчах.