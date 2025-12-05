Рамилия Алиева: Лицензирование ИИ станет глобальным вопросом для медиа
- 05 декабря, 2025
- 11:47
Лицензирование искусственного интеллекта (ИИ) станет одним из значимых вопросов для медиа Грузии и Азербайджана.
Как передает Report, об этом на Азербайджано-грузинском медиафоруме в Баку заявила руководитель проекта "Красочная Грузия" Общественного телевидения Грузии Рамилия Алиева.
По ее словам, ИИ приносит медиа как новые возможности, так и потенциальные риски:
"Сначала мы думали, что искусственный интеллект заберет у нас часть работы, но со временем увидели, что по мере его развития роль традиционных медиа только усиливается".
Алиева подчеркнула, что вопрос лицензирования ИИ станет актуальным не только для Грузии и Азербайджана, но и для всего мира.
Она также отметила, что уже сейчас многие участники форума активно используют ChatGPT и другие инструменты ИИ: "Если два месяца назад мы получали один ответ на один и тот же запрос, сегодня ответ может быть другим. Это показывает, что ИИ начинает процесс внутреннего регулирования и частично лицензирует свои функции".
По словам Алиевой, обмен опытом между медиасообществами двух стран в сфере внедрения и использования новых технологий имеет важное значение для обеспечения корректного и безопасного применения искусственного интеллекта.