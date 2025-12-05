Ровшан Рустамов: АЖД сократили потребление природного газа примерно на 50%

Азербайджанские железные дороги (АЖД) в 2024 году снизили потребление природного газа примерно на 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель АЖД Ровшан Рустамов на презентации проекта по декарбонизации.

По его словам, сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР) играет ключевую роль в продвижении экологических инициатив.

"АБР был нашим надежным партнером во многих направлениях, и сегодня мы выводим это сотрудничество на новый, трансформационный уровень. АЖД гордятся тем, что стали первой государственной железнодорожной компанией в Кавказском и Центральноазиатском регионах, которая работает с АБР над комплексной программой декарбонизации. Мы уже подготовили политику и рамочную стратегию декарбонизации АЖД, обеспечив их соответствие национальным стратегиям развития, Стратегическим направлениям AЖД-2030, Парижскому соглашению и глобальным стандартам устойчивости. Теперь же переходим к практическому этапу реализации", - сказал он.

Рустамов отметил, что проект предусматривает разработку структурированной инвестиционной программы по развитию возобновляемой энергетики в железнодорожном секторе страны. "Кроме технической части, исследование охватит финансовые, экономические, экологические и социальные аспекты, чтобы проект был и эффективным, и устойчивым", - подчеркнул он.

Глава АЖД указал, что инициатива реализуется в период, когда Азербайджан усиливает свою роль важного транспортного узла на направлениях Восток–Запад и Север–Юг.

"По мере роста объемов грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту "Север-Юг" конкурентоспособность железнодорожной системы напрямую зависит от ее эффективности, надежности и сокращения воздействия на экологию. Декарбонизация усиливает все три компонента", - добавил он.

Рустамов также коснулся достигнутых результатов: "За прошлый год мы сократили потребление природного газа почти на 50%. Около 63% нашей железнодорожной сети уже электрифицированы. В депо в Баладжары и Гяндже установлено более 650 солнечных панелей, которые производят свыше 132 тыс. кВт/ч чистой энергии в год - это примерно на 70% больше, чем в 2023 году".