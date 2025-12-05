Гия Абашидзе: Грузии и Азербайджану нужно сотрудничать для борьбы с гибридными атаками

Грузии и Азербайджану необходимо сотрудничать для противостояния гибридной войне.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель аналитической группы телекомпании PosTV Гия Абашидзе в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума в Баку.

"Когда идет гибридная война против Грузии, Азербайджана, когда распространяют всякие гадости о Грузии, нужно обмениваться опытом с нашими друзьями, нашими коллегами - и в Азербайджане, и с другими партнерами. Сейчас идет очень унизительная кампания против Грузии", - сказал он.

В качестве примера он привел обвинения в адрес грузинских властей, публикуемых зарубежными СМИ: "BBC написала, что будто в Грузии использовали химическое оружие против демонстрантов год назад (на акциях протеста в Тбилиси - ред.), но подтверждений этому, естественно, не нашли".

"Поэтому гибридную войну против Грузии, против Азербайджана надо пресекать", - подчеркнул Абашидзе.

Он добавил, что для этого необходимо тесное взаимодействие: "Необходимо кооперировать между нашими медиа, политиками, политологами и экспертами".