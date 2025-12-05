Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Гия Абашидзе: Грузии и Азербайджану нужно сотрудничать для борьбы с гибридными атаками

    Внешняя политика
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:59
    Гия Абашидзе: Грузии и Азербайджану нужно сотрудничать для борьбы с гибридными атаками

    Грузии и Азербайджану необходимо сотрудничать для противостояния гибридной войне.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель аналитической группы телекомпании PosTV Гия Абашидзе в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума в Баку.

    "Когда идет гибридная война против Грузии, Азербайджана, когда распространяют всякие гадости о Грузии, нужно обмениваться опытом с нашими друзьями, нашими коллегами - и в Азербайджане, и с другими партнерами. Сейчас идет очень унизительная кампания против Грузии", - сказал он.

    В качестве примера он привел обвинения в адрес грузинских властей, публикуемых зарубежными СМИ: "BBC написала, что будто в Грузии использовали химическое оружие против демонстрантов год назад (на акциях протеста в Тбилиси - ред.), но подтверждений этому, естественно, не нашли".

    "Поэтому гибридную войну против Грузии, против Азербайджана надо пресекать", - подчеркнул Абашидзе.

    Он добавил, что для этого необходимо тесное взаимодействие: "Необходимо кооперировать между нашими медиа, политиками, политологами и экспертами".

    Азербайджан Грузия гибридная война Гия Абашидзе медиафорум
    Giya Abaşidze: Gürcüstan və Azərbaycan hibrid hücumlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etməlidir
    Elvis

    Последние новости

    12:25

    Президент: Армения периодически уничтожала культурное наследие западных азербайджанцев

    Внешняя политика
    12:24

    Фестиваль культуры ОИС: В Баку будет организована выставка "Творческая деревня"

    Kультурная политика
    12:19

    АБР готовит комплексный первичный отчет по декарбонизации АЖД

    Инфраструктура
    12:15

    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

    Внешняя политика
    12:08

    Fitch: Доход ЮГК от транспортировки газа составит около $1,5 млрд в год до 2029 года

    Другие
    12:05

    Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активов

    Это интересно
    12:04

    Иоанэ Шаишмелашвили: BBC публикует недостоверные сведения об Азербайджане

    Медиа
    11:55
    Фото

    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

    Внешняя политика
    11:54

    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    В регионе
    Лента новостей