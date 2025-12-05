Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    РФ и Индия обсуждают поставки комплектующих для модернизации Су-30 индийских ВВС

    05 декабря, 2025
    Москва и Нью-Дели обсуждают вопрос о поставках комплектующих для истребителей Су-30, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы Индии.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    "Сейчас эксплуатируется индийскими ВВС самолет Су-30, который требует уже очередного этапа модернизации. Мы действительно ведем диалог в этой части", - сказал он, отметив, что российская сторона посмотрит, насколько в этом заинтересована Индия, потому что со стороны РФ есть готовность их поставлять.

    Кроме того, Москва также заинтересована в поставках из Нью-Дели комплектующих для промышленности, поскольку в Индии развито высокотехнологичное производство.

    Лента новостей