РФ и Индия обсуждают поставки комплектующих для модернизации Су-30 индийских ВВС

Москва и Нью-Дели обсуждают вопрос о поставках комплектующих для истребителей Су-30, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы Индии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

"Сейчас эксплуатируется индийскими ВВС самолет Су-30, который требует уже очередного этапа модернизации. Мы действительно ведем диалог в этой части", - сказал он, отметив, что российская сторона посмотрит, насколько в этом заинтересована Индия, потому что со стороны РФ есть готовность их поставлять.

Кроме того, Москва также заинтересована в поставках из Нью-Дели комплектующих для промышленности, поскольку в Индии развито высокотехнологичное производство.