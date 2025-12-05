РФ и Индия обсуждают поставки комплектующих для модернизации Су-30 индийских ВВС
В регионе
- 05 декабря, 2025
- 11:03
Москва и Нью-Дели обсуждают вопрос о поставках комплектующих для истребителей Су-30, которые эксплуатируют Военно-воздушные силы Индии.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Сейчас эксплуатируется индийскими ВВС самолет Су-30, который требует уже очередного этапа модернизации. Мы действительно ведем диалог в этой части", - сказал он, отметив, что российская сторона посмотрит, насколько в этом заинтересована Индия, потому что со стороны РФ есть готовность их поставлять.
Кроме того, Москва также заинтересована в поставках из Нью-Дели комплектующих для промышленности, поскольку в Индии развито высокотехнологичное производство.
