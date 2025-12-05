Fitch присвоил ЗАО "Южный газовый коридор" рейтинг "BBB-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило закрытому акционерному обществу (ЗАО) "Южный газовый коридор" (ЮГК) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Fitch.

Согласно критериям Fitch по организациям, связанным с правительством, рейтинг ЮГК приравнен к рейтингу Азербайджана (BBB-/"Стабильный"), его конечного собственника, что отражает то, что весь долг ЗАО "Южный газовый коридор" обеспечен государственными гарантиями. "Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится на всем протяжении прогнозного горизонта рейтинга", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что кредитный рейтинг компании на уровне "BBB-" обусловлен значительным денежным потоком, высокой предсказуемостью долгосрочного контрактного бизнеса по транспортировке газа, крупными масштабами деятельности и очень сильным финансовым профилем.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что рейтинг ЮГК сдерживается "волатильностью цен в сегменте добычи, естественным истощением газоконденсатного месторождения Шахдениз, а также риском контрагентов и ограничениями операционной среды в Азербайджане, Грузии и Турции".

"Правительство Азербайджана оказывает значительное влияние на стратегические решения и финансовый профиль компании, демонстрируя надежный надзор. В 2014 году государство вложило капитал в размере около $2,4 млрд, а Государственный нефтяной фонд Азербайджана приобрел облигации ЮГК на сумму $2,5 млрд, которые были погашены в 2024 году", - говорится в информации.

Агентство также ожидает, что рейтинг ЗАО "ЮГК" останется неизменным после возможной продажи инвестиционной платформе Национальной нефтяной компании Абу-Даби - компании XRG- доли в ЮГК. Эксперты Fitch Ratings считают, что государство сохранит контроль над ЮГК и после этой сделки.

"Мы полагаем, что Азербайджан сохранит контроль и право принятия решений в ЮГК. Сделка может быть положительной с точки зрения корпоративного управления и технологий и облегчит доступ к финансированию, если стороны решат увеличить мощности проектов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ЗАО "Южный газовый коридор" принадлежит государству (49%) и Госнефтекомпании Азербайджана (51%).

"Южный газовый коридор" построен для экспорта газа из прикаспийского региона в Европу. Азербайджан начал экспорт газа по нему 31 декабря 2020 года. Основными компонентами Южного газового коридора являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение Южного газового коридора за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу.