    Грузия хочет перенять медиа идеи Азербайджана

    Медиа
    • 05 декабря, 2025
    • 10:54
    Грузия проявляет интерес к современным медиа идеям Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщила журналистам руководитель проекта "Красочная Грузия" Общественного телевидения Грузии Рамилия Алиева.

    По ее словам, у обеих стран есть большой потенциал для взаимного обмена опытом. Алиева отметила, что современные азербайджанские медиарешения могут быть полезны грузинским коллегам, в то время как грузинские медиапроекты также могут эффективно применяться в Азербайджане.

    Алиева подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне, страны являются стратегическими партнерами и реализуют множество совместных инициатив.

    "Медиа - это живой организм, который постоянно нуждается в обновлении, новых ресурсах и развитии. Поэтому укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в этой сфере особенно важно", - сказала Алиева.

    По ее словам, в обеих странах накоплен значительный профессиональный опыт, которым журналисты могут активно обмениваться: "Сегодня обмен практиками между грузинскими и азербайджанскими журналистами крайне необходим".

    Она также подчеркнула, что нынешний форум является важным шагом на пути к дальнейшему укреплению партнерства в медиасфере и будет способствовать расширению повседневного профессионального взаимодействия.

