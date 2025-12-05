АБР: Азербайджан имеет уникальный шанс присоединиться к новой мировой железнодорожной экосистеме

Азербайджан способен внести весомый вклад в формирование глобальной умной и низкоуглеродной железнодорожной экосистемы.

Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента новых энергетических направлений Азиатского банка развития (АБР) Синди Сиснерос Тианко на презентации и семинаре совместного проекта по декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По ее словам, железнодорожный сектор во всем мире вступает в новую эру, которую определяют электрификация, цифровизация и глубокие изменения в производстве и потреблении энергии.

"От Японии и Китая до Австралии и Европы мировые лидеры формируют умные, низкоуглеродные железнодорожные экосистемы. У Азербайджана есть уникальная возможность не только присоединиться к этому процессу, но и участвовать в формировании его будущего", - подчеркнула С. Тианко.

Она отметила, что техническая помощь АБР для АЖД уникальна тем, что сочетает инновации и в инженерии, и в финансах.

"В инженерной части мы будем изучать интегрированные решения: возобновляемые источники энергии, аккумуляторное хранение, умные микросети, рекуперативное торможение и даже секвестрацию углерода. Их системное внедрение позволит сократить использование ископаемого топлива, уменьшить зависимость от электроэнергии из сети, снизить углеродный след и в долгосрочной перспективе - энергетические затраты АЖД", - пояснила она.

По словам С. Тианко, не менее важны и финансовые инструменты, которые становятся ключевым драйвером глубокой декарбонизации. Сюда относятся монетизация углерода, "зеленое финансирование", государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере возобновляемой энергетики, стратегические логистические партнерства для переноса грузов с автодорог на железную дорогу, а также современные энергосистемы как готовые инвестиционные решения.

"Долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии помогут привлечь частные инвестиции, а механизмы лизинга с оплатой по результатам сделают внедрение передовых технологий более доступным. Эти инструменты - не дополнения, а катализаторы, ускоряющие прогресс АЖД при сохранении контролируемой фискальной нагрузки", - подчеркнула представитель АБР.

Она также отметила, что современные технологические решения - от аккумуляторных систем и микросетей до умных подстанций - дают максимальный эффект только тогда, когда сопровождаются сильными институциональными и управленческими компетенциями.

"Именно поэтому данная техническая помощь делает особый акцент на развитии технических, операционных и управленческих навыков АЖД, необходимых для функционирования современной, низкоуглеродной железной дороги на десятилетия вперед. Мы рассматриваем эту программу как важный этап долгосрочного партнерства", - резюмировала С.Тианко.