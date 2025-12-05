Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    АБР: Азербайджан имеет уникальный шанс присоединиться к новой мировой железнодорожной экосистеме

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 10:41
    АБР: Азербайджан имеет уникальный шанс присоединиться к новой мировой железнодорожной экосистеме

    Азербайджан способен внести весомый вклад в формирование глобальной умной и низкоуглеродной железнодорожной экосистемы.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента новых энергетических направлений Азиатского банка развития (АБР) Синди Сиснерос Тианко на презентации и семинаре совместного проекта по декарбонизации ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

    По ее словам, железнодорожный сектор во всем мире вступает в новую эру, которую определяют электрификация, цифровизация и глубокие изменения в производстве и потреблении энергии.

    "От Японии и Китая до Австралии и Европы мировые лидеры формируют умные, низкоуглеродные железнодорожные экосистемы. У Азербайджана есть уникальная возможность не только присоединиться к этому процессу, но и участвовать в формировании его будущего", - подчеркнула С. Тианко.

    Она отметила, что техническая помощь АБР для АЖД уникальна тем, что сочетает инновации и в инженерии, и в финансах.

    "В инженерной части мы будем изучать интегрированные решения: возобновляемые источники энергии, аккумуляторное хранение, умные микросети, рекуперативное торможение и даже секвестрацию углерода. Их системное внедрение позволит сократить использование ископаемого топлива, уменьшить зависимость от электроэнергии из сети, снизить углеродный след и в долгосрочной перспективе - энергетические затраты АЖД", - пояснила она.

    По словам С. Тианко, не менее важны и финансовые инструменты, которые становятся ключевым драйвером глубокой декарбонизации. Сюда относятся монетизация углерода, "зеленое финансирование", государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере возобновляемой энергетики, стратегические логистические партнерства для переноса грузов с автодорог на железную дорогу, а также современные энергосистемы как готовые инвестиционные решения.

    "Долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии помогут привлечь частные инвестиции, а механизмы лизинга с оплатой по результатам сделают внедрение передовых технологий более доступным. Эти инструменты - не дополнения, а катализаторы, ускоряющие прогресс АЖД при сохранении контролируемой фискальной нагрузки", - подчеркнула представитель АБР.

    Она также отметила, что современные технологические решения - от аккумуляторных систем и микросетей до умных подстанций - дают максимальный эффект только тогда, когда сопровождаются сильными институциональными и управленческими компетенциями.

    "Именно поэтому данная техническая помощь делает особый акцент на развитии технических, операционных и управленческих навыков АЖД, необходимых для функционирования современной, низкоуглеродной железной дороги на десятилетия вперед. Мы рассматриваем эту программу как важный этап долгосрочного партнерства", - резюмировала С.Тианко.

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" АБР Синди Сиснерос Тианко
    ADB: Azərbaycan yeni qlobal dəmir yolu ekosisteminə qoşulmaq üçün unikal imkana malikdir
    ADB: Azerbaijan has unique opportunity to join new global railway ecosystem
    Elvis

    Последние новости

    12:24

    Фестиваль культуры ОИС: В Баку будет организована выставка "Творческая деревня"

    Kультурная политика
    12:19

    АБР готовит комплексный первичный отчет по декарбонизации АЖД

    Инфраструктура
    12:15

    МИД Азербайджана поздравил Таиланд

    Внешняя политика
    12:08

    Fitch: Доход ЮГК от транспортировки газа составит около $1,5 млрд в год до 2029 года

    Другие
    12:05

    Warner Bros. Discovery начала переговоры с Netflix о продаже активов

    Это интересно
    12:04

    Иоанэ Шаишмелашвили: BBC публикует недостоверные сведения об Азербайджане

    Медиа
    11:55
    Фото

    В Баку проходит первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ

    Внешняя политика
    11:54

    Суд в Армении арестовал архиепископа Хачатряна на два месяца

    В регионе
    11:47

    Рамилия Алиева: Лицензирование ИИ станет глобальным вопросом для медиа

    Медиа
    Лента новостей