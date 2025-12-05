Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    АБР изучает пути превращения Азербайджанских железных дорог в лидера низкоуглеродного транспорта

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 10:21
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" совместно с Азиатским банком развития (АБР) изучает возможности превращения компании в одного из мировых лидеров по декарбонизации - за счет повышения энергоэффективности, интеграции возобновляемых источников энергии, внедрения интеллектуальных цифровых решений, применения инновационных механизмов финансирования и модернизации региональной логистики.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на презентации и семинаре совместного проекта по декарбонизации АЖД.

    По ее словам, рекомендации, которые будут выработаны в рамках технической помощи, должны быть практичными, реализуемыми и полностью согласованными с корпоративной стратегией АЖД, а также с национальными климатическими и энергетическими целями Азербайджана. "Это, безусловно, потребует тесной координации между министерствами, АЖД, командой АБР и экспертами-консультантами", - подчеркнула она.

    Глава представительства выразила признательность АЖД и правительству Азербайджана за твердую приверженность продвижению этой важной и первой в своем роде инициативы среди стран-членов АБР.

    Она отметила, что Азербайджан вступает в решающее десятилетие развития, когда "зеленый" рост, энергетический переход и климатическая устойчивость стали национальными стратегическими приоритетами - особенно после проведения COP29. "Обновленные климатические обязательства, цели по сокращению выбросов и стремление страны стать региональным лидером в области экологически чистой мобильности направляют четкий и сильный сигнал всему региону. Поэтому сегодняшний семинар - не просто техническое обсуждение, а часть более широкого пути Азербайджана к лидерству в низкоуглеродной трансформации транспортного сектора", - добавила С.Дуррани-Джамал.

    Она подчеркнула, что железные дороги являются высокоэнергоэффективным и низкоуглеродным видом транспорта и играют ключевую роль в период, когда Азербайджан усиливает свои позиции в диверсификации экспорта через развитие региональной и глобальной логистики, в том числе по маршрутам Среднего коридора и другим евроазиатским транспортным направлениям.

