Afinada Heydər Əliyevin anım günü qeyd edilib
Xarici siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 12:17
Azərbaycanın Yunanıstandakı səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Bu barədə "Report" diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən məlumat yayıb.
"Səfirlikdə keçirilən tədbirdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib", - paylaşımda yazılıb.
Səfirlikdə keçirdiyimiz tədbirdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilmişdir. pic.twitter.com/1N73zabgei— Embassy of Azerbaijan, Greece (@AzembassyGreece) December 12, 2025
Son xəbərlər
13:21
Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıbDaxili siyasət
13:16
Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
13:13
Video
"Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıbXarici siyasət
13:12
Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
13:07
Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyikDaxili siyasət
13:04
Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıbDaxili siyasət
13:04
İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıbHadisə
13:03
Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulubSağlamlıq
13:03