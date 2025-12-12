WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Afinada Heydər Əliyevin anım günü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:17
    Afinada Heydər Əliyevin anım günü qeyd edilib

    Azərbaycanın Yunanıstandakı səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report" diplomatik missiyanın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımına istinadən məlumat yayıb.

    "Səfirlikdə keçirilən tədbirdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib", - paylaşımda yazılıb.

    Yunanıstan Heydər Əliyev Heydər Əliyevin anım günü
    В Афинах отметили День памяти Гейдара Алиева
    National Leader Heydar Aliyev's commemoration day marked in Athens

    Son xəbərlər

    13:21

    Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    13:16

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    13:13
    Video

    "Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Xarici siyasət
    13:12

    Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    13:07

    Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik

    Daxili siyasət
    13:04

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıb

    Daxili siyasət
    13:04

    İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Hadisə
    13:03

    Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    13:03

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti