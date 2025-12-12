В Афинах отметили День памяти Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Греции прошло мероприятие в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пост дипломатической миссии в соцсети Х.

"На мероприятии, проведенном в посольстве, с глубоким уважением была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации.