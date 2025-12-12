В Афинах отметили День памяти Гейдара Алиева
В посольстве Азербайджана в Греции прошло мероприятие в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пост дипломатической миссии в соцсети Х.
"На мероприятии, проведенном в посольстве, с глубоким уважением была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - говорится в публикации.
Səfirlikdə keçirdiyimiz tədbirdə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilmişdir. pic.twitter.com/1N73zabgei— Embassy of Azerbaijan, Greece (@AzembassyGreece) December 12, 2025
