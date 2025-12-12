WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:12
    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında yazılıb.

    "Keniya xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik",-məlumatda qeyd olunub.

    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Kenya on its National Day

