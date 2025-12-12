Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 12:12
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında yazılıb.
"Keniya xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik",-məlumatda qeyd olunub.
We extend our heartfelt congratulations to the People and Government of Kenya on their National Day.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 12, 2025
Wishing Kenya a joyful National Day!
📷-📷@ForeignOfficeKE pic.twitter.com/0NIsYqyl8U
