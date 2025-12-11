İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" liderə qalib gəlib

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:03
    Futzal üzrə Yüksək Liqa: Araz-Naxçıvan liderə qalib gəlib

    Futzal üzrə Yüksək Liqada X turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında U-19 "Lənkəran" kollektivini 8:5 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca turun mərkəzi görüşündə ölkə çempionu "Araz-Naxçıvan" "Neftçi" İK komandasına 5:4 hesabı ilə qalib gəlib.

    Günün son qarşılaşmasında "Baku Fire" "Şuşa"dan güclü olub - 6:2.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 25, "Araz-Naxçıvan" – 22, "Baku Fire" – 20, "Şuşa" – 12, U-19 – 6, Lənkəran – 0.

    futzal Yüksək Liqa "araz-naxçıvan" futzal klubu "Neftçi" İK

    Son xəbərlər

    19:19

    Ermənistanın Rusiya ilə iqtisadi yaxınlaşması dərinləşir: Qərb ölkələri buna niyə susur?

    Biznes
    19:19
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçirilib

    Komanda
    19:18
    Foto

    Azərbaycan Ərdəbil vilayəti ilə ticarət və investisiya üzrə birgə fəaliyyətini gücləndirə bilər

    Biznes
    19:09

    Türkmənistan və Ermənistan energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    19:05

    Naxçıvanın deputatı Əli Abbasovun mandatı ləğv edilib

    Daxili siyasət
    19:04

    Ceyhun Bayramovla Peter Siyarto arasında təkbətək görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    19:03

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" liderə qalib gəlib

    Futbol
    18:54

    AK Rusiya aktivlərinin Avropada müddətsiz dondurulması üçün 122-ci maddənin tətbiqini israr edir

    Digər ölkələr
    18:44

    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti