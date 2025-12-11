İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Ərdəbil vilayəti ilə ticarət və investisiya üzrə birgə fəaliyyətini gücləndirə bilər

    Biznes
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:18
    Azərbaycan Ərdəbil vilayəti ilə ticarət və investisiya üzrə birgə fəaliyyətini gücləndirə bilər

    Azərbaycan və İranın Ərdəbil vilayəti arasında müxtəlif istiqamətlər, o cümlədən ticarət və investisiya üzrə birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi istiqamətində böyük potensial var.

    "Report xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov İran İslam Respublikasının Ərdəbil vilayətinin valisi Məsud İmami Yeganehin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə deyib.

    O vurğulayıb ki, Azərbaycan və İran prezidentlərinin siyasi iradəsi və qarşılıqlı dostluq münasibətləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına xüsusi təkan verir.

    Bildirilib ki, ölkələr arasında iqtisadi tərəfdaşlıq əlaqələri inkişaf edir.

    Tərəflər mədənçilik, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da müzakirə aparıblar.

    Azərbaycan İran Ərdəbil Sahib Ələkbərov Məsud İmami Yeganeh

    Son xəbərlər

    19:19

    Ermənistanın Rusiya ilə iqtisadi yaxınlaşması dərinləşir: Qərb ölkələri buna niyə susur?

    Biznes
    19:19
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçirilib

    Komanda
    19:18
    Foto

    Azərbaycan Ərdəbil vilayəti ilə ticarət və investisiya üzrə birgə fəaliyyətini gücləndirə bilər

    Biznes
    19:09

    Türkmənistan və Ermənistan energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

    Region
    19:05

    Naxçıvanın deputatı Əli Abbasovun mandatı ləğv edilib

    Daxili siyasət
    19:04

    Ceyhun Bayramovla Peter Siyarto arasında təkbətək görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    19:03

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" liderə qalib gəlib

    Futbol
    18:54

    AK Rusiya aktivlərinin Avropada müddətsiz dondurulması üçün 122-ci maddənin tətbiqini israr edir

    Digər ölkələr
    18:44

    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti