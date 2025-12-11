Азербайджан и Иран обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сфер
- 11 декабря, 2025
- 19:43
Между Азербайджаном и иранской провинцией Ардебиль существует большой потенциал для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в области торговли и инвестиций.
Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Алекперов на встрече с делегацией во главе с губернатором иранской провинции Масудом Имами.
Он подчеркнул, что политическая воля президентов Азербайджана и Ирана и дружественные отношения придают особый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Также была отмечена позитивная динамика развития экономического партнерства.
Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, туризме, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
