    Азербайджан и Иран обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сфер

    Бизнес
    • 11 декабря, 2025
    • 19:43
    Между Азербайджаном и иранской провинцией Ардебиль существует большой потенциал для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в области торговли и инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Алекперов на встрече с делегацией во главе с губернатором иранской провинции Масудом Имами.

    Он подчеркнул, что политическая воля президентов Азербайджана и Ирана и дружественные отношения придают особый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Также была отмечена позитивная динамика развития экономического партнерства.

    Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, туризме, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Azərbaycan Ərdəbil vilayəti ilə ticarət və investisiya üzrə birgə fəaliyyətini gücləndirə bilər
    Azerbaijan, Iran mull opportunities to expand cooperation across several sectors
