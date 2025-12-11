İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Naxçıvanda sənaye istehsalı 14 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:00
    Naxçıvanda sənaye istehsalı 14 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 441 milyon 468 min 300 manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu da 2024-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 14,1 % çoxdur. Sənaye məhsulunun 364 milyon 519 min 200 manatı və ya 82,6 %-i malların, 76 milyon 949 min 100 manatı və ya 17,4 %-i isə xidmətlərin payına düşüb.

    Sənaye məhsulunun 0,1 %-i mədənçıxarma, 76,9 %-i emal, 19,5 %-i elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 3,5 %-i isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunub.

    Промышленное производство в Нахчыване выросло более чем на 14%

