Промышленное производство в Нахчыване выросло более чем на 14%

За январь-ноябрь этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено промышленной продукции на 441 млн 468 тыс. 300 манатов, что на 14,1% больше показателя соответствующего периода 2024 года.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственном комитете статистики НАР.

Согласно информации, из общего объема промышленной продукции 364 млн 519 тыс. 200 манатов (82,6%) приходится на товары, а 76 млн 949 тыс. 100 манатов (17,4 %) - на услуги.