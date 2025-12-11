Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Промышленное производство в Нахчыване выросло более чем на 14%

    Промышленность
    • 11 декабря, 2025
    • 12:17
    Промышленное производство в Нахчыване выросло более чем на 14%

    За январь-ноябрь этого года в Нахчыванской Автономной Республике произведено промышленной продукции на 441 млн 468 тыс. 300 манатов, что на 14,1% больше показателя соответствующего периода 2024 года.

    Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственном комитете статистики НАР.

    Согласно информации, из общего объема промышленной продукции 364 млн 519 тыс. 200 манатов (82,6%) приходится на товары, а 76 млн 949 тыс. 100 манатов (17,4 %) - на услуги.

    Naxçıvanda sənaye istehsalı 14 %-dən çox artıb
