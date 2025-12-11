İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan və Türkiyə HDQ-ləri arasında naviqasiya sistemlərinin inkişafı mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb

    Hərbi
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:38
    Azərbaycan və Türkiyə HDQ-ləri arasında naviqasiya sistemlərinin inkişafı mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb

    Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) Naviqasiya Hidroqrafiya və Okeanoqrafiya İdarəsinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan HDQ-nin qərargahında keçirilən görüş zamanı yeni nəsil elektron naviqasiya məlumatlarının hazırlanması, beynəlxalq standartların tətbiqi və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

    Səfər proqramı çərçivəsində Türkiyə nümayəndə heyəti Azərbaycan HDQ-sinin Hidroqrafiya İdarəsinin mütəxəssisləri ilə hidroqrafik məlumatların toplanması və emalı, S-101 ENC xəritələrinin hazırlanması, eləcə də S-100 çərçivəsində rəqəmsal naviqasiya sistemlərinin inkişafı mövzularında fikir mübadiləsi aparıb, təcrübələrini bölüşüblər.

    Tərəflər bu kimi görüşlərin Azərbaycan və Türkiyə arasındakı mövcud əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə, iki ölkə arasında hidroqrafiya, naviqasiya və okeanoqrafiya sahələrində birgə fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsinə mühüm töhfə verdiyini qeyd ediblər.

    Müdafiə Nazirliyi Türkiyə Azərbaycan

    Son xəbərlər

    11:42

    FHN gəmi istifadəçilərini təhlükəsiz istismarı qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır

    Hadisə
    11:38

    Azərbaycan və Türkiyə HDQ-ləri arasında naviqasiya sistemlərinin inkişafı mövzularında fikir mübadiləsi aparılıb

    Hərbi
    11:37

    Myanmada xəstəxanaya hücum nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    11:37

    Ramin Məmmədov BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda iştirak edəcək

    Din
    11:37

    Milli Süni İntellekt Mərkəzi data mərkəzi qurur

    İKT
    11:31

    Xəzər Tibb Mərkəzində Travma Mərkəzi qurulacaq

    Sağlamlıq
    11:30

    Azərbaycan XİN Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:24

    Azərbaycan İsveçrə ilə layihə portfelinin formalaşdırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:22

    BP: Azərbaycandakı boru kəmərlərində elektrik təsirinə qarşı yeni qoruma mexanizmləri işə salınır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti