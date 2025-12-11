Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере морской навигации

Азербайджан и Турция обсудили подготовку электронных навигационных данных нового поколения.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, делегация Управления навигации, гидрографии и океанографии Военно-морских сил (ВМС) Турции посетила Азербайджан.

В ходе встречи, прошедшей в штабе ВМС Азербайджана, обсуждались вопросы, касающиеся подготовки электронных навигационных данных нового поколения, применения международных стандартов и обмена опытом.

Турецкая делегация провела обмен мнениями и поделилась опытом со специалистами Гидрографического управления ВМС Азербайджана по вопросам сбора и обработки гидрографических данных, подготовки карт S-101 ENC, а также развития цифровых навигационных систем в рамках S-100.

Стороны отметили, что подобные встречи вносят важный вклад в дальнейшее углубление существующего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и расширение возможностей совместной деятельности в области гидрографии, навигации и океанографии между двумя странами.