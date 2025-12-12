Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2025)

    Финансы
    12 декабря, 2025
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,36%, до 1,9945 маната, а курс 100 российских рублей упал на 2,18%, до 2,1189 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9945

    100 российских рублей

    2,1189

    1 австралийский доллар

    1,1323

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0198

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2409

    1 датская крона

    0,2670

    1 грузинский лари

    0,6304

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2762

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1837

    1 швейцарский франк

    2,1382

    1 израильский шекель

    0,5305

    1 канадский доллар

    1,2340

    1 кувейтский динар

    5,5433

    100 казахстанских тенге

    0,3268

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5211

    1 молдавский лей

    0,1003

    1 норвежская крона

    0,1689

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6061

    1 польский злотый

    0,4723

    1 румынский лей

    0,3918

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3162

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3228

    1 Турецкая лира

    0,0398

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0915

    1 Новозеландский доллар

    0,9874

    Золото

    7253,3390

    Серебро

    107,8830

    Платина

    2885,3165

    Палладий

    2558,9165
