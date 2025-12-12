İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2025)

    Maliyyə
    • 12 dekabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % artaraq 1,9945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,18 % azalaraq 2,1189 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9945

    100 Rusiya rublu

    2,1189

    1 Avstraliya dolları

    1,1323

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0198

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2409

    1 Danimarka kronu

    0,2670

    1 Gürcü larisi

    0,6304

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2762

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1837

    1 İsveçrə frankı

    2,1382

    1 İsrail şekeli

    0,5305

    1 Kanada dolları

    1,2340

    1 Küveyt dinarı

    5,5433

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3268

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5211

    1 Moldova leyi

    0,1003

    1 Norveç kronu

    0,1689

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6061

    1 Polşa zlotası

    0,4723

    1 Rumıniya leyi

    0,3918

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3162

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3228

    Türk lirəsi

    0,0398

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0915

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9874

    Qızıl

    7253,3390

    Gümüş

    107,8830

    Platin

    2885,3165

    Palladium

    2558,9165
