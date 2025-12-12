Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2025)
- 12 dekabr, 2025
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % artaraq 1,9945 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,18 % azalaraq 2,1189 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9945
|
100 Rusiya rublu
|
2,1189
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1323
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0198
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1154
|
1 Çexiya kronu
|
0,0824
|
1 Çin yuanı
|
0,2409
|
1 Danimarka kronu
|
0,2670
|
1 Gürcü larisi
|
0,6304
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2762
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1837
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1382
|
1 İsrail şekeli
|
0,5305
|
1 Kanada dolları
|
1,2340
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5433
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3268
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5211
|
1 Moldova leyi
|
0,1003
|
1 Norveç kronu
|
0,1689
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6061
|
1 Polşa zlotası
|
0,4723
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3918
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3162
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3228
|
Türk lirəsi
|
0,0398
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0403
|
Yapon yeni
|
1,0915
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9874
|
Qızıl
|
7253,3390
|
Gümüş
|
107,8830
|
Platin
|
2885,3165
|
Palladium
|
2558,9165