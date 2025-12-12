Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev

    CBA currency exchange rates (12.12.2025)

    Finance
    • 12 December, 2025
    • 09:18
    CBA currency exchange rates (12.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.36% to 1.9945 manats, and 100 Russian rubles fell by 2.18% to 2.1189 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9945

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1189

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1323

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0198

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1154

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0824

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2409

    1 DKK (Danish krone)

    0.2670

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6304

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2762

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1837

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1382

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5305

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2340

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5433

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3268

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5211

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1003

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1689

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6061

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4723

    1 RON (Romanian leu)

    0.3918

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3162

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3228

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0398

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0403

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0915

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9874

    Gold (1 ounce)

    7,253.3390

    Silver (1 ounce)

    107.8830

    Platinum (1 ounce)

    2,885.3165

    Palladium (1 ounce)

    2,558.9165

    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2025)

    Latest News

    10:01

    Erdogan: Türkiye ready to contribute to resolution of Russia-Ukraine war

    Region
    09:53
    Photo

    Galib Israfilov: Central Asia, Azerbaijan form single geopolitical, geo-economic region

    Foreign policy
    09:42

    Dubai rolls out autonomous Uber rides as Robotaxi pilot goes live

    Other countries
    09:31

    Reuters: US preparing to seize more tankers off Venezuela's coast after first ship taken

    Other countries
    09:18

    CBA currency exchange rates (12.12.2025)

    Finance
    09:09

    Bloomberg: Golden Dome missile defense may cost US $1.1 trillion

    Other countries
    09:09
    Photo

    Parviz Shahbazov: Azerbaijan-US energy partnership enters new strategic phase

    Energy
    09:02

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.12.2025)

    Finance
    08:51
    Photo

    Azerbaijan, UAE mull strengthening co-op in media sector

    Media
    All News Feed