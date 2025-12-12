CBA currency exchange rates (12.12.2025)
- 12 December, 2025
- 09:18
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.36% to 1.9945 manats, and 100 Russian rubles fell by 2.18% to 2.1189 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9945
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1189
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1323
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5745
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0198
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4629
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1154
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0824
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2409
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2670
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6304
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2184
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0188
|
1 GBP (British pound)
|
2.2762
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1837
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1382
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5305
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2340
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5433
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3268
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5211
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1003
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1689
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0141
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6061
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4723
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3918
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0170
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3162
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4530
|
1 SDR (IMF)
|
2.3228
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0398
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0403
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0915
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9874
|
Gold (1 ounce)
|
7,253.3390
|
Silver (1 ounce)
|
107.8830
|
Platinum (1 ounce)
|
2,885.3165
|
Palladium (1 ounce)
|
2,558.9165