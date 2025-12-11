Naxçıvanda əhalinin sayı artıb
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 11:47
Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirlib ki, 1 noyabr 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 1727 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 472 min 336 nəfər olub.
