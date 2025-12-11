İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:47
    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirlib ki, 1 noyabr 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 1727 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 472 min 336 nəfər olub.

    Naxçıvan əhali say
    Численность населения Нахчывана увеличилась

    Son xəbərlər

    12:45

    Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb

    Hadisə
    12:43
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    12:42

    İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"

    İKT
    12:42

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:36

    "Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

    Energetika
    12:33

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"

    Futbol
    12:31
    Foto

    Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər

    İKT
    12:30

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:26

    Ballıca sakini: Kənddən ağlaya-ağlaya çıxmışdıq, indi gülə-gülə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti