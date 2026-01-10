İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Rodriqes: Venesuela və ABŞ səfirliklərin açılması imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 05:19
    Rodriqes: Venesuela və ABŞ səfirliklərin açılması imkanlarını araşdırır

    Venesuela və ABŞ hər iki ölkənin səfirliklərinin açılması imkanlarını araşdırırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bolivar Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Delsi Rodriqes "Venezolana de Televisión" telekanalının efirində bəyan edib.

    "Venesuela və ABŞ hər iki ölkənin səfirliklərinin açılması imkanlarını nəzərdən keçirir", - deyə Rodriqes respublikanın Xarici İşlər Nazirliyinin daha əvvəl verdiyi bəyanata istinadən bildirib. O vurğulayıb ki, ölkə Venesuelanın müstəqilliyini, sabitliyini, suverenliyini və sülhü qorumaq üçün Bolivarın sülh diplomatiyasından istifadə edəcək.

    Rodriqes hesab edir ki, respublika "Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro və birinci xanım Siliya Floresin geri qayıtmasını təmin edəcək yolu seçib".

    "Biz bu yolla strateji səbirlə, qətiyyətlə, sonsuz sədaqətlə və hər şeydən öncə xalqımıza olan dərin sevgi ilə irəliləyirik", - deyə Rodriqes vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 2019-cu ildə kəsilib.

    ABŞ Venesuela səfirlik
    Родригес: Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств

    Son xəbərlər

    05:19

    Rodriqes: Venesuela və ABŞ səfirliklərin açılması imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    04:51

    Britaniya hərbi kontingentin Ukraynaya göndərilməsinə hazırlıq üçün 200 milyon funt sterlinq xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    04:16
    Foto

    Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Meksikanın XİN rəsmisinə təqdim edib

    Xarici siyasət
    03:48

    KXDR Cənubi Koreyanı hava məkanına müdaxilədə ittiham edib

    Digər ölkələr
    03:06

    Kaya Kallas: Aİ azadlıq uğrunda mübarizədə İran xalqı ilə həmrəydir

    Digər ölkələr
    02:41

    Vaşinqton və Kiyev Ukraynanın müharibədən sonra bərpası üçün 800 milyard dollarlıq saziş imzalayacaq

    Digər ölkələr
    02:02

    Tramp: ABŞ bu və ya digər şəkildə Qrenlandiyaya sahib olacaq

    Digər ölkələr
    01:38

    Tramp: ABŞ Venesuela hakimiyyəti ilə koordinasiyalı şəkildə neft tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    01:25
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Babam araba ilə Gəncəyə, böyük qardaşı isə Türkiyəyə qaçıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti