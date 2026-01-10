Родригес: Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств

Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран.

Как передает Report, об этом заявила исполняющая обязанности президента боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран", - сообщила Родригес, сославшись на сделанное ранее заявление министерства иностранных дел республики. Она подчеркнула, что страна будет использовать боливарианскую дипломатию мира, чтобы защитить независимость, стабильность, суверенитет и мир в Венесуэле.

Родригес считает, что республика "выбрала путь, который позволит обеспечить возвращение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес", захваченных и вывезенных в США.

"Мы идем по этому пути со стратегическим терпением, решимостью, с бесконечной преданностью и, прежде всего, с глубокой любовью к нашему народу", - подчеркнула Родригес.

Отметим, что две страны разорвали дипломатические отношения в 2019 году.