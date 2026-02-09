Xamenei: Xarici qüvvələrin İrana müdaxilə cəhdləri uğursuz nəticələnib
Region
- 09 fevral, 2026
- 16:40
İranın ali lideri ayətullah Əli Xamenei bildirib ki, xarici qüvvələrin İranda islam inqilabından əvvəl mövcud olan şəraiti bərpa etmək cəhdləri uğursuz nəticələnib.
"Report" İran KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə 1979-cu il islam inqilabının 47-ci ildönümü münasibətilə televiziya müraciətində deyib.
"Xarici qüvvələr daim İranda islam inqilabından əvvəl mövcud olan şəraiti bərpa etməyə çalışıblar, lakin buna nail ola bilməyiblər", - Xamenei qeyd edib.
O həmçinin bildirib ki, hər il ölkədə inqilabın ildönümündə - fevralın 11-də ümumxalq yürüşləri keçirilir, onları "dünyada görünməmiş" və "milli dayanaqlılığın aydın təzahürü" adlandırıb.
