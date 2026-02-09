İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Xamenei: Xarici qüvvələrin İrana müdaxilə cəhdləri uğursuz nəticələnib

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 16:40
    Xamenei: Xarici qüvvələrin İrana müdaxilə cəhdləri uğursuz nəticələnib

    İranın ali lideri ayətullah Əli Xamenei bildirib ki, xarici qüvvələrin İranda islam inqilabından əvvəl mövcud olan şəraiti bərpa etmək cəhdləri uğursuz nəticələnib.

    "Report" İran KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə 1979-cu il islam inqilabının 47-ci ildönümü münasibətilə televiziya müraciətində deyib.

    "Xarici qüvvələr daim İranda islam inqilabından əvvəl mövcud olan şəraiti bərpa etməyə çalışıblar, lakin buna nail ola bilməyiblər", - Xamenei qeyd edib.

    O həmçinin bildirib ki, hər il ölkədə inqilabın ildönümündə - fevralın 11-də ümumxalq yürüşləri keçirilir, onları "dünyada görünməmiş" və "milli dayanaqlılığın aydın təzahürü" adlandırıb.

    Əli Xamenei İranda etirazlar İran
    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение
    Khamenei: Foreign interference in Iran failed

