Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что попытки внешних сил восстановить в Иране условия, существовавшие до исламской революции, потерпели поражение.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю 47-й годовщины исламской революции 1979 года.

"Иностранные субъекты постоянно стремились восстановить в Иране условия, существовавшие до исламской революции, но им это не удалось",- отметил он.

Хаменеи также отметил, что ежегодно в стране в годовщину революции - 11 февраля проходят общенациональные марши, назвав их "беспрецедентными в мире" и "наглядным проявлением национальной стойкости".