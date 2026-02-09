Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 16:25
    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что попытки внешних сил восстановить в Иране условия, существовавшие до исламской революции, потерпели поражение.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю 47-й годовщины исламской революции 1979 года.

    "Иностранные субъекты постоянно стремились восстановить в Иране условия, существовавшие до исламской революции, но им это не удалось",- отметил он.

    Хаменеи также отметил, что ежегодно в стране в годовщину революции - 11 февраля проходят общенациональные марши, назвав их "беспрецедентными в мире" и "наглядным проявлением национальной стойкости".

    Иран Сейед Али Хаменеи иностранное вмешательство Верховный лидер Ирана исламская революция
    Ты - Король

    Последние новости

    16:34

    В Хабаровском крае РФ сошли с рельсов 18 вагонов с углем

    В регионе
    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    Лента новостей