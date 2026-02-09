Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 16:25
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что попытки внешних сил восстановить в Иране условия, существовавшие до исламской революции, потерпели поражение.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом он заявил в телевизионном обращении по случаю 47-й годовщины исламской революции 1979 года.
"Иностранные субъекты постоянно стремились восстановить в Иране условия, существовавшие до исламской революции, но им это не удалось",- отметил он.
Хаменеи также отметил, что ежегодно в стране в годовщину революции - 11 февраля проходят общенациональные марши, назвав их "беспрецедентными в мире" и "наглядным проявлением национальной стойкости".
