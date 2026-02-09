İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar daha bir il dayandırılıb

    Daxili siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 16:36
    Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar daha bir il dayandırılıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını bir il müddətinə uzadılması ilə bağlı qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, qanuna dəyişiklik 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilib.

    Qanuna dəyişikliyə əsasən, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti 2027-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılır.

    Azərbaycan İlham Əliyev sahibkarlıq subyektlərində yoxlamalar İqtisadi islahatlar
    Президент Азербайджана утвердил продление моратория на проверки бизнеса
    President Ilham Aliyev approves extension of moratorium on business inspections

