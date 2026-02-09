Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar daha bir il dayandırılıb
Daxili siyasət
- 09 fevral, 2026
- 16:36
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını bir il müddətinə uzadılması ilə bağlı qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, qanuna dəyişiklik 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilib.
Qanuna dəyişikliyə əsasən, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasının müddəti 2027-ci il yanvarın 1-nə qədər uzadılır.
