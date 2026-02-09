Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk dəfə heç-heçə edib
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 16:24
"Kəpəz" klubu cari mövsüm Misli Premyer Liqasında ilk dəfə heç-heçə edib.
"Report"un məlumatına görə, Gəncə təmsilçisi XIX turda "İmişli" ilə üz-üzə gəlib.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma qolsuz yekunlaşıb.
Xallarının sayını 19-a çatdıran "İmişli" 9-cu pillədə qərarlaşıb. "Sarı-göylər" 13 xalla 11-ci sıradadır.
Günün ikinci matçında "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, tura fevralın 10-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı (4:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2) məğlub edib.
