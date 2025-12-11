Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Численность населения Нахчывана увеличилась

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 12:16
    Численность населения Нахчывана увеличилась

    Численность населения Нахчыванской Автономной Республики (НАР) увеличилась.

    Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственный комитет статистики НАР.

    На 1 ноября 2025 года население автономной республики увеличилось на 1 727 человек (на 0,4%) по сравнению с годом ранее и составило 472 336 человек.

    Нахчыван численность населения Госкомстат
