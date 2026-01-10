İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Meksikanın XİN rəsmisinə təqdim edib

    Xarici siyasət
    • 10 yanvar, 2026
    • 04:16
    Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Meksikanın XİN rəsmisinə təqdim edib

    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri Seymur Fətəliyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Protokol üzrə baş direktoru Conatan Çeytə təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat səfirliyin "X" sosial şəbəkəsində yerləşdirilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub, eləcə də mövcud əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.

    Qeyd edək ki, Seymur Fətəliyev ötən ilin oktyabrın 27-də Azərbaycanın Meksikadakı səfiri vəzifəsinə təyin edilib.

    Meksika Səfir etimadnamə Seymur Fətəliyev
