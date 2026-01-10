Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот представителю МИД Мексики
Внешняя политика
- 10 января, 2026
- 04:27
Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев вручил копии верительных грамот генеральному директору по протоколу Министерства иностранных дел этой страны Джонатану Чейте.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице посольства в социальной сети X.
Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между странами, а также рассмотрены имеющиеся возможности для сотрудничества.
Напомним, что Сеймур Фаталиев был назначен на должность посла Азербайджана в Мексике 27 октября прошлого года.
Внешняя политика
