    Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот представителю МИД Мексики

    10 января, 2026
    Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот представителю МИД Мексики

    Посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев вручил копии верительных грамот генеральному директору по протоколу Министерства иностранных дел этой страны Джонатану Чейте.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице посольства в социальной сети X.

    Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между странами, а также рассмотрены имеющиеся возможности для сотрудничества.

    Напомним, что Сеймур Фаталиев был назначен на должность посла Азербайджана в Мексике 27 октября прошлого года.

    Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Meksikanın XİN rəsmisinə təqdim edib

